துாய்மை பணிகளுக்கு உயர் அழுத்த மின் மோட்டார் தெளிப்பான் வேலை எளிதால் பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
துாய்மை பணிகளுக்கு உயர் அழுத்த மின் மோட்டார் தெளிப்பான் வேலை எளிதால் பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 23, 2026 08:14 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:10 PM
சிவகாசி: சிவகாசி மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள், துாய்மை பணிகளில் ஈடுபடும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு நவீன உயர் அழுத்த மின் மோட்டார் தெளிப்பான் மூலம் கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் பணியாளர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
சிவகாசி மாநகராட்சியில் 48 வார்டுகளில் 66 சமுதாய சுகாதார வளாகங்கள் 22 பொது சுகாதார வளாகங்கள் உள்ளது. இங்கு துாய்மை பணியாளர்கள் பழைய முறையில் சுத்தம் செய்து வந்தனர். இந்நிலையில் இவர்களது பணியை எளிமையாக்கும் வகையில் உயர் அழுத்த மின்மோட்டார் தெளிப்பான் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பணியாளர்கள் கழிப்பறைகளில் எளிதில் துாய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கமிஷனர் கண்ணன் கூறுகையில், துாய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் நமஸ்தே திட்ட நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப துாய்மை பணியில் சிரமம் இன்றி பாதுகாப்பாகவும் கண்ணியத்துடன் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு நவீன யுக்திகளையும், இயந்திர மயமாக்கப்பட்ட முறையினையும் நடைமுறை படுத்துவதற்கு சுகாதாரப்பிரிவு அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப இந்த முறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து சுகாதார வளாகங்களையும் மின்மோட்டார் தெளிப்பான் பயன்படுத்தி தினசரி சுத்தம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, என்றார்.