பட்டாசு தொழிலாளர்களின் தீபாவளி கொண்டாட்டம்

UPDATED : நவ 08, 2026 11:18 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
சிவகாசி: ஒரு நாள் கொண்டாடப்படும் தீபாவளிக்காக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆண்டு முழுதும் பட்டாசு தயாரிக்கும் தொழிலாளர்கள் நேற்று தங்கள் குடும்பத்தினருடன் உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.
இம்மாவட்டத்தில் விருதுநகர், சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாக்பூர், சென்னை, டி.ஆர்.ஓ., உரிமம் பெற்ற 1080 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. 4000 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் உள்ளன. நாட்டின் மொத்த பட்டாசு உற்பத்தியில் 95 சதவீதம் இம்மாவட்டத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இத்தொழிலில் நேரடியாக மூன்று லட்சம் பேரும், மறைமுகமாக 5 லட்சம் பேரும் பணிபுரிகின்றனர்.
சில ஆண்டுகளாகவே பட்டாசு தொழிலுக்கு பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த ஆண்டும் பல்வேறு பிரச்னைகளால் உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தது. ஒரு நாள் கொண்டாடப்படும் தீபாவளிக்காக இப்பகுதி தொழிலாளர்கள் ஆண்டு முழுவதும் உழைக்கின்றனர்.
பட்டாசு ஆலையில் எதிர்பாராத விதம் விபத்து ஏற்படும் போது உயிரிழப்பு ஏற்பட்டாலும் வேறு வழியின்றி தொடர்ந்து இப்பணியில் தான் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நாட்டின் மக்களை மகிழ்ச்சி படுத்து இவர்களும் நேற்று மகிழ்ச்சியுடன் தீபாவளியை கொண்டாடினர்.
பட்டாசு தொழிலாளி கார்த்திகை செல்வி : இந்தாண்டு தீபாவளி மிகச்சிறப்பாக இல்லாவிட்டாலும் ஓரளவு நன்றாகவே உள்ளது. உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தாலும் ஓரளவிற்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்தது.
பட்டாசு தொழிலாளி குருவம்மாள்: அடுத்து வரும் தீபாவளிக்குள் இத்தொழிலில் உள்ள அனைத்து பிரச்னைகளும் தீர்க்கப்பட்டு இயல்பாக பட்டாசு உற்பத்தி நடைபெற வேண்டும். 8 லட்சம் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரமான இந்த பட்டாசு தொழிலுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்னை தொடர்ந்து வந்து அச்சுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. இத்தொழிலைத் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது.