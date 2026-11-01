முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் வீட்டில் திருட்டு: தனிப்படை போலீசார் விசாரணை
முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் வீட்டில் திருட்டு: தனிப்படை போலீசார் விசாரணை
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் இருவர் வீட்டின் கதவை உடைத்து நடந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் வள்ளுவர் நகரில் வசிப்பவர் அழகர்சாமி 50, முன்னாள் ராணுவ வீரர். இவர் நேற்று (அக்.,31) மதியம் வீட்டை பூட்டி விட்டு வெளியே சென்று விட்டு இரவு வந்து பார்க்கும் போது முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு திருட்டு முயற்சி நடந்துள்ளது. பொருட்கள் சிதறி கிடந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த அழகர்சாமி பீரோவை திறந்து பார்த்தபோது அதிலிருந்த ரூ.7 லட்சம் அப்படியே இருந்தது கண்டு நிம்மதி அடைந்தார்.
இதேபோல் கிருஷ்ணன் கோவில் விஷால் நகரில் வசிப்பவர் பாண்டியராஜ் 52, முன்னாள் ராணுவ வீரரான இவர் தற்போது தேனி மாவட்ட ராணுவ வீரர்களுக்கான மருத்துவமனையில் உதவியாளராக வேலை செய்து வருகிறார்.
அக்.26ல் வீட்டை பூட்டி விட்டு தேனிக்கு சென்று விட்டு நேற்று இரவு வீட்டுக்கு வந்துள்ளார்.
அப்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பீரோவும் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்த
2 கிராம் தங்க காசு, தோடு, வெள்ளி பொருட்கள், ரூ.4 ஆயிரம் திருடு போனது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
இவ்விரு சம்பவங்கள் குறித்து கைரேகை பதிவு போலீசார், மோப்ப நாய் பிரிவு போலீசார் மற்றும் தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.