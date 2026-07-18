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﻿ விஜயகரிசல் குளத்தில் 5 ஏக்கரில் மட்டுமே அகழாய்வு

﻿ விஜயகரிசல் குளத்தில் 5 ஏக்கரில் மட்டுமே அகழாய்வு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:25 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:25 AM

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சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை விஜயகரிசல் குளத்தில் 25 ஏக்கர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் 5 ஏக்கரில் மட்டுமே அகழாய்வு பணி நடந்துள்ளதால் தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர். வரும் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கி இங்கு 4 ம் கட்ட அகழாய்வு பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் கீழடி, வெம்பக்கோட்டை, பொற்பனைக்கோட்டை திருமலாபுரம், கொங்கல் நகரம் உள்ளிட்ட 8 இடங்களில் அகழாய்வுப் பணிகள் நடந்தது. விஜய கரிசல்குளத்தில் முதல் கட்ட அகழாய்வில் 16 குழிகளில் 3254, இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வில் 18 குழிகளில் 4653 பொருட்கள், மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வில் 22 குழிகளில் சூது பவள மணி, தங்கமணி, அலங்கரிக்கப்பட்ட சங்கு வளையல்கள் சுடுமண் உருவ பொம்மை உள்ளிட்ட 5003 பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் தலா ரூ. 30 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. மற்ற அகழாய்வு இடங்களை விட இங்கு மட்டுமே அதிக பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன. அலங்கரிக்கப்பட்ட வண்ண சங்கு வளையல்கள், சூது பவள மோதிரக் கல் இங்கு மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. மேலும் கடல் வாணிபத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் தர்பிடோ கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இப்படி அரிய பொருட்கள் கிடைக்கப்பட்டிருந்தும் இங்கு நடைபெறும் அகழாய்வு பணி பாதியிலேயே முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மொத்தம் 25 ஏக்கர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் 5 ஏக்கரில் மட்டுமே அகழாய்வு நடந்துள்ளது. இதில் கிடைத்துள்ள பொருட்களை வைத்து முன்னோர்களின் முழுமையான வரலாற்றை அறிய முடியவில்லை. தவிர இப்பகுதியில் அவ்வப்போது முதுமக்கள் தாழி கிடைத்த நிலையில் அதுகுறித்து ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதனால் தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் மிகவும் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர்.

அவர்கள் கூறுகையில்' இங்கு 2025 மே மாதத்துடன் அகழாய்வு பணி முடிவடைந்து விட்டது. மேற்கொண்டு நீட்டிக்கப்படவில்லை. பல்வேறு அரிய பொருட்கள் கிடைத்து வரும் இங்கு தொடர்ந்து பணிகள் நடப்பதற்கு முந்தைய அரசு இருந்தபோது பட்ஜெட்டிலும் நிதி ஒதுக்கவில்லை. இதனால் முன்னோர்களின் முழுமையான வரலாற்றை அறிய முடியவில்லை. எனவே இங்கு அகழாய்வுப் பணி நடக்க வரும் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதன் மூலம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் முன்னோர்களின் முழுமையான வரலாற்றை அறிய முடியும்' என்றனர்.

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