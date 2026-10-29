உதவி தொகையை வயது வரம்பின்றி வழங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் எதிர்பார்ப்பு
உதவி தொகையை வயது வரம்பின்றி வழங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:26 PM
விருதுநகர்: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருவாய்த்துறை மூலம் வழங்கப்படும் உதவித்தொகையை வயது வரம்பு குழு ஆய்வின்றி வழங்க வேண்டும் என மாற்றுத்திறனாளிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் 8 லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகள் வரை மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, வருவாய்த்துறை மூலம் மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவி தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதில் மன வளர்ச்சி குன்றியோர், 75 சதவீதத்திற்கு மேல் உடல் ஊனமுள்ளவர், தசை சிதைவு பாதித்தவர், தொழுநோய் பாதித்தவர்கள், தண்டுவடம் பாதித்தோர் ஆகிய 5 பிரிவினருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை மூலம் மாதம் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது. பார்வையற்றோர், காதுகேளாதோர் உள்ளிட்ட மற்ற எல்லா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் வருவாய்த்துறை மூலம் மாதம் ரூ.1500 வழங்கப்படுகிறது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை மூலம் வழங்கப்படும் உதவி தொகை வயது வித்தியாசமின்றி, வருமான உச்சவரம்பு இன்றி வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் வருவாய்த்துறை மூலம் வழங்கும் உதவி தொகையில் வருமான, வயது வரம்பு பார்க்கப்படுகிறது.
18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் உதவி தொகை வேண்டினால் மாவட்டங்களில் கலெக்டர்கள் தலைமையில் இருக்க கூடிய வயது வயது வரம்பு குழுவுக்கு விண்ணப்பித்து அந்த குழு முடிவின் படி வழங்கப்படுகிறது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்க மாநிலத் தலைவர் வில்சன் கூறியதாவது: வயது வரம்பு குழு தேவையற்றது என முந்தைய அரசின் உயரதிகாரிகளே ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர். எனவே அதை கலைத்து விட்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித் தொகை வழங்க வேண்டும். இரு துறையாக இல்லாமல் அனைத்தையும் மாற்றுத்திறனாளிகள் துறைக்கு கீழ் வழங்க வேண்டும்.
உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்கக் கோரி விரைவில் அடுத்தக்கட்ட போராட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது, என்றார்.