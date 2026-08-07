சாத்துார் குமராபுரம் ரோட்டை அகலப்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
சாத்துார் குமராபுரம் ரோட்டை அகலப்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:45 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:44 PM
சாத்துார்:சாத்துார் குமராபுரம் ரோட்டை அகலப்படுத்திட வேண்டுமென மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சாத்துார் கோவில்பட்டி நான்கு வழிச்சாலையில் தோட்டி லோவன் பட்டியில் இருந்து குமராபுரம் கிராமத்திற்கு ரோடு அமைந்துள்ளது. குமராபுரம் செல்லும் ரோடு ஒரு பஸ் மட்டுமே செல்லும் வகையில் குறுகிய ரோடாக உள்ளது. இதனால் எதிர் எதிர் திசையில் வாகனங்கள் வரும்போது ஒரு வாகனம் ரோட்டை விட்டு இறங்கி மண் தரையில் காத்து நிற்கும் நிலை உள்ளது. கார்கள் லோடு ஆட்டோக்கள் அரசு , தனியார் டவுன் பஸ் எதிரில் வந்தால் டூ வீலர் ஓட்டி செல்பவர்கள் மிகுந்த சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
பல இடங்களில் ரோட்டை விட்டு கீழே டூவீலர்கள் நிற்பதற்கு கூட போதுமான இட வசதி இன்றி காணப்படுகிறது. இதனால் இந்த பகுதியில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்கள் அச்சத்துடன் வாகனங்களை இயக்கும் நிலை உள்ளது. எனவே குமாரபுரம் செல்லும் ரோட்டை இருவழிச்சாலையாக மேம்படுத்திட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.