வேளாண் செயல்பாடுகளை தீவிரமாக்க எதிர்பார்ப்பு! முன்னேற துடிக்கும் மாவட்ட திட்டத்தில்
வேளாண் செயல்பாடுகளை தீவிரமாக்க எதிர்பார்ப்பு! முன்னேற துடிக்கும் மாவட்ட திட்டத்தில்
UPDATED : நவ 11, 2026 05:17 AM
ADDED : நவ 10, 2026 06:38 PM
விருதுநகர்: தமிழகத்தில் முன்னேறத்துடிக்கும் மாவட்ட திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு அதில் விருதுநகர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் 49 காரணிகள் உள்ள நிலையில் அதில் ஒன்றான வேளாண் செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்த சிறப்புத் திட்டம் அறிவிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இந்திய அளவில் மத்திய அரசின் நிடி ஆயோக் சார்பில் பின்தங்கிய 112 பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் முன்னேறத் துடிக்கும் மாவட்ட திட்டம் 2018 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் தமிழகத்தில் விருதுநகர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து, கல்வி, விவசாயம் உள்ளிட்ட 49 காரணிகளை மேம்படுத்த இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இந்தக் காரணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்த விவரங்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் மத்திய அரசின் நிடி ஆயோக் அமைப்பு மாதத்தின் இறுதியில் தரவரிசை வெளியீடு செய்கிறது.
பிற காரணிகளில் முன்னேற்றம் அடைந்தாலும், வேளாண் திட்டங்களில் சுணக்கம் உள்ளது. சாகுபடி பரப்பு குறைவது, வனவிலங்கு தாக்குதலால் விவசாயத்தை கைவிடுவது அதிகரிக்கிறது. இத்திட்டம் மூலம் வேளாண் செயல்பாடுகளிலும் தீவிரம் காட்ட வேண்டும்.
குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு என்னென்ன தேவை உள்ளது என்பதை கேட்டு அதை செயல்படுத்த அரசு கவனம் செலுத்தி மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு அரசு அறிவுறுத்தலாம். பருவநிலை மாற்றத்தால் திடீரென பெய்யும் மழையால் மக்காசோளம், நெல் போன்றவற்றை பாதுகாக்க முடியாமல் பாழாகும் சூழல் உள்ளது. அவற்றை பாதுகாக்க தார்ப்பாய் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது. இதை முன்னேறத்துடிக்கும் மாவட்ட திட்டத்தில் செயல்படுத்தலாம். இதே போல் உலர் களங்கள் பல செயல்படாமல் புதர்மண்டி மோசமான நிலையில் உள்ளன.
இதை சீரமைக்கவும் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்தலாம். மாவட்டத்தில் அதிகமாக விளைச்சலாகும் மானாவாரி பயிரான மக்காச்சோளத்திற்கு கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தற்போது விவசாயிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இது போன்ற புதிய சிறப்பு திட்டங்களை அறிவிக்க முன்னேறத்துடிக்கும் மாவட்ட திட்டத்தை பயன்படுத்த வேண்டும்.
இதற்கு அரசு சிறப்பு கவனம் எடுத்து இந்த தார்ப்பாய், உலர்க்களங்கள், மக்காச்சோளத்திற்கு கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்க நிதி ஒதுக்கினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.