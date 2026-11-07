காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
நரிக்குடி: மாவட்டத்தில் கிழக்குப் பகுதியின் வறட்சியை போக்க காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த விவசாயிகள் விரும்புகின்றனர்.
மாவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதிகளான நரிக்குடி, திருச்சுழி, காரியாபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகள் தொடர்ந்து வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பகுதிகளில் விவசாயம் பெரும்பாலும் மழையை நம்பியே நடக்கிறது. பருவமழை பொய்க்கும் காலங்களில் குடிநீர் ,பாசனத்திற்குத் தேவையான தண்ணீர் கிடைப்பதில் கடும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதனை போக்க, காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு இணைப்புத் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு, பாதியில் நிற்கிறது. நீண்ட நாட்களாக போராடி வருகின்றனர். இருந்தும் கிணற்றில் போட்ட கல்லாக இருக்கிறது. அத்திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றினால், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட அப்பகுதிகளின் நீராதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும்.
ஆறுகளை இணைப்பதன் மூலம் உபரி நீரை வறட்சி பகுதிகளுக்குக் கொண்டு சென்று நீர்நிலைகளை நிரப்பவும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும் வாய்ப்பு ஏற்படும். இதனால் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதுடன், விவசாயத் தொழிலும் புத்துயிர் பெறும். கிராமப்புறங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைக் குறைக்கவும், கால்நடை வளர்ப்பை மேம்படுத்தவும் வழிவகுக்கும்.
மாவட்டத்தில் கிழக்கு பகுதிகளின் வறட்சியை போக்க காவிரி, வைகை, கிருதுமால், குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தை தாமதமின்றி விரைந்து செயல்படுத்த, தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை முழுமையாக நிறைவேற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.