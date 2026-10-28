கிருதுமால் நதி சீமைக் கருவேல மரங்களை அப்புறப்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
கிருதுமால் நதி சீமைக் கருவேல மரங்களை அப்புறப்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 03:40 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
நரிக்குடி: கிருதுமால் நதியில் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களால் நீர் வழித்தடம் பாதிக்கும் சூழ்நிலை உள்ளதால், அவற்றை அப்புறப்படுத்த விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
நரிக்குடி பகுதியில் நெல் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பயிரிட முக்கிய நீர் ஆதாரமாக கிருதுமால் நதி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்கள் இந்த நதியை நம்பி விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். வைகை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போது கிருதுமால் நதியில் திறந்த விடப்படும் தண்ணீர் அப்பகுதியில் உள்ள பல்வேறு கண்மாய்களுக்கு சென்று நிரம்பி இருப்போகம் விவசாயம் நடைபெற உறுதுணையாக இருந்து வருகிறது. அது மட்டுமல்ல அப்பகுதியில் உள்ள நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையாமல் இருக்க கிருதுமால் நதி பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இந்நிலையில் கிருதுமால நதியில் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்து, ஆறு இருக்கும் இடமே தெரியாமல் உள்ளது. இதனால் ஆற்றில் வரக்கூடிய தண்ணீர் கண்மாய்களுக்கு செல்ல காலதாமதம் ஏற்படுவதுடன், நீர் வழித்தடம் பாதிக்கப்படுகிறது. சீமைக் கருவேல மரங்கள் தண்ணீரை அதிகம் உறிஞ்சப்படுவதால், நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து, கிணற்று பாசன விவசாயமும் பாதிக்கப்படுகிறது.
நரிக்குடி பகுதியில் விவசாயம் குறைந்து வரும் சூழ்நிலை உள்ளதால், கிருதுமால் நதியில் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.