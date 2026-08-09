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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ அரசு பணிமனைகளில் காஸ் ஸ்டேஷன் சார்ஜிங் மையங்கள் அமைக்க வேண்டும் மானிய கோரிக்கையில் அறிவிக்க எதிர்பார்ப்பு

﻿ அரசு பணிமனைகளில் காஸ் ஸ்டேஷன் சார்ஜிங் மையங்கள் அமைக்க வேண்டும் மானிய கோரிக்கையில் அறிவிக்க எதிர்பார்ப்பு

﻿ அரசு பணிமனைகளில் காஸ் ஸ்டேஷன் சார்ஜிங் மையங்கள் அமைக்க வேண்டும் மானிய கோரிக்கையில் அறிவிக்க எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 AM

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விருதுநகர்: அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணிமனைகளில் மின்சார பஸ்களுக்கான சார்ஜிங் மையங்கள், காஸ் ஸ்டேஷன்கள் அமைக்கும் அறிவிப்பை போக்குவரத்துத்துறை மானியக் கோரிக்கையில் வெளியிட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழக அரசு சார்பில் இயக்கப்படும் மின்சாரம் மற்றும் காஸ் பஸ்களுக்கான சார்ஜிங் மையங்கள், காஸ் ஸ்டேஷன்கள் பணிமனைகளில் இதுவரை அமைக்கப்படவில்லை.

மாறாக ஒவ்வொரு பஸ்சும் அந்தந்த வழித்தடங்களில் உள்ள தனியார் சார்ஜிங் மையம், காஸ் ஸ்டேஷன்களை பயன்படுத்தும் சூழல் உள்ளது.

அரசு பஸ்களுக்கு மின்சாரம், காஸ் நிரப்பினால் பணம் கிடைப்பதற்கு தாமதமாகும் எனக்கருதி, கார்களுக்கு மட்டுமே ஸ்டேஷன்களில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது.

இதனால் பஸ்களை முறையாக இயக்க முடியாத சூழல் உள்ளது.

தற்போது சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடக்கும் நிலையில், போக்குவரத்துத்துறை மானிய கோரிக்கையின் போது பஸ் பணிமனைகளில் சார்ஜிங் மையங்கள், காஸ் ஸ்டேஷன்கள் அமைக்கும் அறிவிப்பை அரசு வெளியிட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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