ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு, மருத்துவ விடுப்பு வழங்க எதிர்பார்ப்பு
ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு மகப்பேறு, மருத்துவ விடுப்பு வழங்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:54 PM
விருதுநகர்: அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுப்பு, மாதத்தில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு , உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மருத்துவ விடுப்பு, மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும்.
வருவாய்த்துறை, சுகாதாரத்துறை, சமூகநலத்துறை, மருத்துவத்துறை, பொதுப்பணித்துறை, உள்ளாட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சிகள் உள்பட அரசின் பல்வேறு துறைகளில் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் பணியில் உள்ளனர்.
ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ஞாயிறு வார விடுமுறையாக அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மாதத்தில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு, மருத்துவ விடுப்பு, மகப்பேறு விடுப்பு பல ஆண்டுகளாக வழங்கப்படுவதில்லை.
இதனால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு விடுப்பு எடுத்தால் மருத்துவ விடுப்பு வழங்கப்படாமல் ஊதியம் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது. மகப்பேறு விடுப்பு தேவைப்படுபவர்களை தாங்களாக பணியில் இருந்து விலகுமாறு, மீண்டும் பணிக்கு திரும்ப நினைத்தால் புதிதாக பணி வழங்கி பணியில் அமர்த்தப்படுகின்றனர்.
தொழிலாளர் நலச்சட்டம் கூறும் எந்த விதியும் அரசு துறைகளில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு பின்பற்றி வழங்கப்படுவதில்லை. குறைந்த ஊதியத்தில் அதிக பணியை செய்ய வேண்டிய நிலையே பல ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது.
எனவே அரசின் பல்வேறு துறைகளில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு மருத்துவம், மகப்பேறு விடுப்பு, மாதத்தில் ஒரு நாள் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென எதிர்பார்க்கின்றனர்.