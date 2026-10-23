மருத்துவத்துறை பணியாளர்களுக்கு முகம் பதிவு வருகை பதிவேடு: இனி கட்டாயம் என அரசு உத்தரவு
மருத்துவத்துறை பணியாளர்களுக்கு முகம் பதிவு வருகை பதிவேடு: இனி கட்டாயம் என அரசு உத்தரவு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:34 PM
விருதுநகர்: மருத்துவத்துறையில் டாக்டர்களுக்கு மட்டும் இருந்த முகத்தை வைத்து ஆன்லைன் வருகை பதிவு செய்யும் நடைமுறையை அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் கட்டாயமாக்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மருத்துவத்துறையில் செவிலியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், லேப் டெக்னீசியன்கள், ரேடியோகிராபர்கள், மருந்தாளுனர்கள், மருத்துவ சேவை கழக ஊழியர்கள், டிரைவர்கள், ஒப்பந்த ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு வருகை பதிவு நடைமுறை விரல்ரேகையை கொண்டிருந்தது. அரசு டாக்டர்களுக்கு பணிபுரியும் இடத்தில் இருந்து 100 மீட்டருக்குள் ஆன்லைனில் ஆதாரை அடிப்படையாக கொண்டு தாங்களாகவே முகத்தை வைத்து வருகை பதிவு செய்யும் நடைமுறை இருந்தது. தற்போது அனைத்து மருத்துவத்துறை பணியாளர்களுக்கும் அதே முறையில் வருகை பதிவை விரிவுப்படுத்தி கட்டாயமாக்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த நடைமுறையை நாளை (அக்., 3) முதல் அமலுக்கு கொண்டு வர அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனை நிர்வாகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.