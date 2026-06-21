கிராமங்களில் உருவாகும் போலி டாக்டர்கள் ; அவசியமாகிறது மினி கிளினிக்குகள்
கிராமங்களில் உருவாகும் போலி டாக்டர்கள் ; அவசியமாகிறது மினி கிளினிக்குகள்
UPDATED : அக் 08, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 08, 2026 03:16 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: தமிழக கிராமங்களில் போதிய அளவிற்கு மருத்துல வசதிகள் கிடைக்காத சூழலை பயன்படுத்தி பெருகும் போலி டாக்டர்களை தடுக்க 3 ஊராட்சிக்கு ஒரு மினி கிளினிக் அமைப்பது மிகவும் அவசியமாகிறது.
தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் இருக்கும் அளவிற்கு ஊராட்சிகள், சேய் கிராமங்களில் போதிய அளவில் தனியார் மருத்துவமனைகளோ, டாக்டர்களோ கிடையாது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் நகர் பகுதிக்கு ஆட்டோக்களில் வந்து மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற குறைந்த பட்சம் ரூ.500 வரை செலவழிக்க வேண்டிய நிலைக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்
இந்நிலையை நன்கு உணர்ந்த மருத்துவ சிகிச்சை தெரிந்த தனிநபர்கள் போலி டாக்டர்களாக உருவாகி கிராமங்களில் மருத்துவம் செய்து வருகின்றனர். சிரமம் இல்லாமல் தங்களுக்கு மருத்துவ வசதி கிடைப்பதால், கிராம மக்களும் பொருளாதார ரீதியாக பயனடைகின்றனர்.
இதனை தடுக்க, கடந்த அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் உருவாக்க பட்ட அம்மா மினி கிளினிக்குகள் போல்,
தற்போது 3 ஊராட்சிக்கு ஒரு மினி கிளினிக் ஏற்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.