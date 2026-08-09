விளை நிலங்களில் சாய்ந்த மின்கம்பங்கள் தாழ்வான மின் வயர்களால் அச்சம்
விளை நிலங்களில் சாய்ந்த மின்கம்பங்கள் தாழ்வான மின் வயர்களால் அச்சம்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:13 AM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே ஈஞ்சார், நடுவப்பட்டி, உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ள மின் கம்பங்கள், தாழ்வாகச் செல்லும் மின் வயர்களால் விவசாயிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
சிவகாசி அருகே ஈஞ்சார், நடுவப்பட்டி, உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சோளம், வாழை, நெல் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் விவசாய நிலங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பான்மையான மின் கம்பங்கள் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால் மின் வயர்களும் மிகவும் தாழ்வாக செல்கின்றது. மேலும் ஒரு சில மின்கம்பங்கள் சேதம் அடைந்துள்ளது.
பெரிய மழை பெய்யும் போது சாய்ந்து விழ வாய்ப்பு உள்ளது.
இதனால் விவசாயிகள் அச்சத்துடனே விவசாய பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விவசாய பணிகள் நடைபெறும் போது மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து விழுந்தால் பெரிய அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே இப்பகுதியில் விவசாய நிலங்களில் சாய்ந்த நிலையில் உள்ள மின்கம்பங்களை சரி செய்ய வேண்டும், தாழ்வாகச் செல்லும் மின் வயர்களை உயர்த்தி கட்ட வேண்டும்.