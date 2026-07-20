நவீன தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளால் விவசாயிகள் திண்டாட்டம்: பருவமழை பொய்த்ததால் விவசாயம் பாதிப்பு
நவீன தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளால் விவசாயிகள் திண்டாட்டம்: பருவமழை பொய்த்ததால் விவசாயம் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:36 PM
காரியாபட்டி: மாவட்டத்தில் பெரும் பகுதி மானாவாரி விவசாயத்தை நம்பி சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். பருவமழை பொய்த்துள்ளதால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த அளவு தண்ணீரில் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த அறிவுறுத்த வேண்டும். நவீன தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் இருப்பதால் விவசாயமும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. இதை போக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கரிசல் மண் உள்ளதால் மானாவாரி பயிர்களான பருத்தி, உளுந்து, பாசிப்பயறு, சோளம் பயிரிடப்படுகின்றன. இதில் இயற்கையான சிக்கல்கள் உள்ளன.
கரிசல் மண் ஈரப்பதத்தை நீண்ட நாள் தக்க வைக்கும் திறன் கொண்டவை. இருந்தாலும் கடுமையான கோடை காலங்களில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு, நிலத்தடி நீர் ஆவியாகி உறிஞ்சப்படுகிறது. சில ஆண்டுகளாக பருவ மழை எதிர்பார்த்த அளவு பெய்யவில்லை.
பயிர்கள் வளர சீரான ஈரப்பதம் மண்ணில் இருக்க வேண்டும். பொதுவாக பருத்தி, பருப்பு வகைகள் பிரதானமாக பயிரிடப்படுகின்றன. போதிய ஈரப்பதங்கள் இல்லாததால் முளைக்கும் பருவத்திலேயே பயிர்கள் கருகி விடுகின்றன. பாரம்பரிய விவசாய முறைகளையே இன்னும் நம்பி இருக்கின்றனர். மாறிவரும் காலநிலைக்கு ஏற்ப விவசாயத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப விழிப்புணர்வு போதிய அளவில் இல்லை. பயிர்களை தாக்கும் புதிய வகை பூச்சிகளால் நோய்களை கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் திணறுகின்றனர். சரியான பூச்சிக்கொல்லியை, எப்போது எவ்வளவு பயன்படுத்த வேண்டும் என தெரியாமல் அதிக ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி மண்ணின் தரத்தை கெடுக்கின்றனர்.
மண்ணில் என்னென்ன சத்துக்கள் குறைவாக உள்ளன என்பதை அறிய மண் பரிசோதனை செய்யும் வழக்கம் மிக குறைவாக உள்ளது. நுண்ணுாட்டச் சத்து பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வு கிடையாது. செடிகள் வளர்ந்தாலும் எதிர்பார்த்த அளவு மகசூல் இருப்பதில்லை. சொட்டுநீர் பாசனம், தெளிப்பு நீர் பாசனம் உள்ளிட்ட நவீன நீர் மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்களுக்கு விவசாயிகள் மாற வேண்டும். நவீன தொழில்நுட்பங்கள் இல்லாததால் விவசாயமும், இதனை நம்பி இருக்கும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இதனை போக்க விவசாயத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக விவசாயிகளிடம் நேரடியாக சென்று மண் பரிசோதனை, நவீன பூச்சி மேலாண்மை, நுண்ணூட்டச் சத்து பயன்பாடு குறித்து பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். குறைந்த அளவு தண்ணீரில் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய, வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மாற்றுப் பயிர் ரகங்களை மானிய விலையில் வழங்க முன் வர வேண்டும். விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி, மானாவாரி பூமியை பசுமையாக்க ஒருங்கிணைந்த கூட்டு முயற்சிகள் அவசியமாகிறது.