வைப்பாற்றில் குவியும் குப்பை ,கழிவுநீர் கலப்பு நிறம் மாறும் தண்ணீரால் விவசாயிகள் கவலை
வைப்பாற்றில் குவியும் குப்பை ,கழிவுநீர் கலப்பு நிறம் மாறும் தண்ணீரால் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : நவ 07, 2026 02:38 AM
ADDED : நவ 06, 2026 04:54 PM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை வைப்பாற்றில் குப்பை கொட்டப்படுவதாலும் கழிவுநீர் கலப்பதாலும் தண்ணீரின் நிறம் மாறி விவசாயத்திற்கு பயன்படவில்லை என விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
வெம்பக்கோட்டையில் வைப்பாற்றின் குறுக்கே 1986 ல் அணை கட்டப்பட்டது. 23 அடி உயரம் கொண்ட அணையில் 5 மதகுகள் உள்ளது. இந்த அணைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து காயல்குடி, சீவலப்பேரி உள்ளிட்ட கிளை ஆறுகளில் இருந்து தண்ணீர் வருகின்றது. வெம்பக்கோட்டை, சூரார்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, கரிசல்குளம். சல்வார் பட்டி, ஏழாயிரம் பண்ணை, விஜய கரிசல்குளம் உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 3300 ஹெக்டர் பாசன வசதி உடையது. மேலும் வைப்பாற்றின் அணையில் இருந்து சிவகாசி மாநகராட்சிக்கு தினமும் 20 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் கொண்டு செல்லப்பட்டு முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது. தவிர வைப்பாறு செல்லும் வழியில் உள்ள சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதியில் கிணற்று பாசனத்திலும் விவசாய பணிகள் நடந்து வருகின்றது. இந்நிலையில் வைப்பாற்றில் வெம்பக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் பிளாஸ்டிக், இறைச்சி உள்ளிட்ட கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றது. மேலும் வெம்பக்கோட்டை பகுதியில் குடியிருப்பு கடைகளில் கழிவுகள் நேரடியாக வைப்பாற்றில் கலப்பதால் தண்ணீர் நிறம் மாறி வைப்பாறு பாழாகின்றது. இதனால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதோடு, குடிநீர் ஆதாரமும் பாதிக்கப்படுகின்றது. எனவே வைப்பாற்றில் கழிவுநீர் கலப்பதையும் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதையும் தடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.