பயிர் காப்பீட்டுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
பயிர் காப்பீட்டுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 05:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:55 PM
சாத்துார்: தமிழக அரசு பயிர் காப்பீட்டுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டுமென விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
சாத்துார், மயூர்நாதபுரம்,பாப்பாக்குடி, நென்மேனி, என்.மேட்டுப்பட்டி, பெரிய ஓடைப்பட்டி ,சின்ன ஓடைப்பட்டி, நத்தத்துப்பட்டி கே.மேட்டு பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மானாவாரி நிலத்தில் விவசாயிகள் உளுந்து, பாசிப்பயறு, மக்காச்சோளம், கொத்தமல்லி உள்ளிட்ட பயிர்களை விளைவித்துள்ளனர்.
அடுத்தடுத்த பெய்த பருவ மழை காரணமாக ஓரளவு பயிர்கள் வளர்ந்து உள்ள நிலையில் வழக்கமாக நவம்பர் மாதத்திற்குள் தமிழக அரசு மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான அறிவிப்பை வெளியிடுவது வழக்கம்.
சாத்துார் மற்றும் சுற்று கிராமங்களை சேர்ந்த மானாவாரி விவசாயிகளுக்கு ஏற்கனவே வருவாய்த்துறை வி.ஏ.ஓ.க்கள் அடங்கல் சான்று வழங்குவதில் தாமதப்படுத்தி வரும் நிலையில் , கூட்டுறவு சங்கங்களின் பயிர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாமல் விவசாயிகள் அவதிப்படுகின்றனர். இந் நிலையில் அக்டோபர் மாதத்தில் தமிழக அரசு பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கான கட்டணத்தையும் இறுதி தேதியையும் அறிவிப்பது வழக்கம்.
ஆனால் தற்போது நவம்பர் மாதம் துவங்கி விட்ட நிலையில் இன்றுவரை விவசாயத்துறை பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கான கட்டணம் மற்றும் இறுதி தேதி குறித்து அறிவிப்பு வெளியிடாமல் உள்ளதால் விவசாயிகள் பெருத்த ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு காலக்கெடு மற்றும் இறுதி தேதி குறித்த முறையான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டுமென மானாவாரி விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.