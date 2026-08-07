புஞ்சை பயிர்களை பாதுகாக்க சொட்டுநீர் பாசனத்திற்கு மானியம்: எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள்
புஞ்சை பயிர்களை பாதுகாக்க சொட்டுநீர் பாசனத்திற்கு மானியம்: எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 04:47 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM
காரியாபட்டி:காரியாபட்டி பகுதியில் புஞ்சை பயிர் விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க சொட்டுநீர் பாசனத்திற்கு அரசு மானியம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
காரியாபட்டி, சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள் பெரும்பாலும் மழைநீரை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் மானாவாரி நிலங்களைக் கொண்ட வானம் பார்த்த பூமி. இங்கு நிலவும் வறட்சி, சீரற்ற மழைப்பொழிவு காரணமாக, பெரிய அளவில் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை. பெரும்பாலும் கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, நிலக்கடலை, எள் போன்ற புஞ்சை பயிர்களையே அதிகளவில் பயிரிட்டு வருகின்றனர்.
இருப்பினும், நிலத்தடி நீர்மட்டம் தொடர்ச்சியாகக் குறைந்து வரும் தற்போதைய சூழலில், குறைந்த அளவு நீரைக் கொண்டு அதிக மகசூல் பெற சொட்டுநீர் பாசன முறை மிகவும் அவசியமாகிறது. ஆனால், இத்தொழில்நுட்பத்தை அமைப்பதற்கான ஆரம்பக்கட்டச் செலவு அதிகம் என்பதால், சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு சவாலாக உள்ளது.
காரியாபட்டி வட்டாரப் பகுதியில் புஞ்சை பயிர் விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க, நீர் வளத்தைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த சொட்டுநீர் பாசனக் கருவிகள் அமைக்க அரசு மானியம் வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர். இத்திட்டம் முறையாகச் செயல்படுத்தப்பட்டால், அப்பகுதியில் விவசாய உற்பத்தி அதிகரிப்பதுடன், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கணிசமாக உயரும் என்பதால் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.