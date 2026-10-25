துார்வாராததால் வக்கணாங்குண்டு கண்மாய்க்கு நீர் வரத்து இல்லை விவசாயிகள் வேதனை
துார்வாராததால் வக்கணாங்குண்டு கண்மாய்க்கு நீர் வரத்து இல்லை விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : அக் 24, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
காரியாபட்டி: குண்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டும் வரத்து கால்வாய் துார்வாராததால் வக்கணாங்குண்டு கண்மாய்க்கு நீர் வரத்து இல்லாததால் வறண்டு கிடக்கிறது. விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
காரியாபட்டி வக்கணாங்குண்டு கிராமத்தில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான கண்மாய் உள்ளது. நீர் ஆதாரமாக குண்டாற்றில் வரும் தண்ணீர் வரத்துக் கால்வாய் மூலம் கிடைக்கும். முன் மணல் மேடாக இருந்ததால் மழை நீர் எளிதில் வரத்து கால்வாய் மூலம் செல்லும். தற்போது மணல் எடுக்கப்பட்டு ஆறு பள்ளமானதால் வரத்து கால்வாய் மேடானதால். தண்ணீர் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் தடுப்பணை கட்டி தண்ணீர் கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தடுப்பணை கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
திடீரென குண்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடியது. இருந்தும், வரத்துக்கால்வாய் சரிவர தூர்வாராததால் வக்கணாங்குண்டு கணமாய்க்கு தண்ணீர் வராமல் வறண்டு கிடக்கிறது. விவசாயிகள் வேதனை அடைந்தனர். தடுப்பணை பணிகளை விரைந்து முடித்து தண்ணீர் வர ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பணிகள் முடியும் வரை மாற்று ஏற்பாடு செய்து வரத்து கால்வாயில் தண்ணீரை கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.