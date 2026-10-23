விவசாய நிலங்களில் தேங்கிய மழைநீர் விவசாயிகள் தவிப்பு
விவசாய நிலங்களில் தேங்கிய மழைநீர் விவசாயிகள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:37 PM
சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டை பகுதியில் பயிர்கள் முளைவிட்டுள்ள நிலையில் விவசாய நிலங்களில் மழை நீர் வெளியேறாமல் தேங்கி இருப்பதால் உரம் போட முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர்.
வெம்பக்கோட்டை ஒன்றியம் அம்மையார் பட்டி, எட்டக்காப்பட்டி அலமேலு மங்கைபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்காச்சோளம், சூரியகாந்தி உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது.
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மக்காச்சோளம் நடவு செய்ய விவசாயிகள் திட்டமிட்ட நிலையில் மழை தாமதமாக பெய்ததால் விவசாயிகள் செப்., இறுதியில் தான் பயிரிட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பயிர்கள் முளைவிட்டு வளர துவங்கியது. சமீபத்தில் இப்பகுதியில் பெய்த தொடர் மழையால் விவசாய நிலங்களில் மழைநீர் வெளியேறாமல் தேங்கியது. இதனால் உரமிடுதல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர். தண்ணீர் வற்றினால் மட்டுமே அடுத்த கட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.