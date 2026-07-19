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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ நஞ்சில்லா பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள்

﻿ நஞ்சில்லா பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள்

﻿ நஞ்சில்லா பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:28 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:28 AM

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நரிக்குடி: ''உணவுப் பொருட் களை நஞ்சில்லாமல் உற்பத்தி செய்யும் விவ சாயிகள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள்,'' என திருச்சுழியில் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை துவக்கி வைத்து மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சுழி சென்னிலை குடியில் உழவர் உற்பத்தி யாளர் நிறுவனமான குளோபல் சில்லி அக்ரோ பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தை கலெக்டர் சுக புத்ரா தலைமையில், தங்கம் தென்னரசு எம்.எல்.ஏ., முன்னிலையில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்து பேசுகையில், இங்கிருந்து புவிசார் குறியீடு பெற்ற விருதுநகர் சம்பா மிளகாய் வத்தல் மதிப்பு கூட்டப்பட்டு ஏற்றுமதிக்கு உகந்த மிளகாய் என சான்று பெற்றுள்ளது.

இதற்காக விவசாயி களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். பூச்சி மருந்துகள் குறைவாக பயன்படுத்துவதால் அமெரிக்காவுக்கும் நம்மால் ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். உணவுப் பொருட்களை நஞ்சில்லாமல் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள்.

விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்தின் மூலம் மட்டுமின்றி உள்ளூரில் உள்ள இது போன்ற விவசாயம் சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவதால் வருமானம் கிடைக்கும். இந்த நிறுவனம் ஒரு முன் மாதிரி நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, என்றார்.

இந்நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சம்பா மிளகாய், அதன் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருள்களின் முதல் தொகுதி ஏற்றுமதி வாகனங்களை ஆந்திர பிரதேசம், ஹரியானா, இலங்கைக்கும், மின் வணிக நிறுவனங் களுக்கும் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

திருச்சுழி அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் எஸ்.பி.ஐ., பவுண்டேஷன், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கூட்டு முயற்சியில் ரூ. 4 கோடியில் கட்டப்பட்டு உள்ள அதிநவீன உள் விளையாட்டு அரங்கத்தை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்து பேசுகையில், 2014ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, டாப் திட்டத்தின் மூலம், இந்திய இளை ஞர்கள் ஒலிம்பிக் மேடையில் பதக்கங்களை வெல்வதற்கான உலகத்தர பயிற்சிகள் வழங்க நட வடிக்கை எடுத்தார்.

2036ல் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை இந்தியாவில் நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ முயற்சிகள் தற்போதே துவங்கி விட்டன. கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஒவ்வொரு பாராளு மன்றத் தொகுதியிலும் உள்ளூர் திறமைகளை அடையாளம் காண சான்சத் கேள் கும்ப விளையாட்டு திருவிழாக்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் இந்த உள் விளையாட்டு அரங்கம் உங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. அதனை பயன்படுத்த முன் வர வேண்டும், என்றார்.

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