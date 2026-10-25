விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்த மழைநீர் பயிர்கள் சேதத்தால் விவசாயிகள் கவலை
விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்த மழைநீர் பயிர்கள் சேதத்தால் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:32 PM
காரியாபட்டி: சென்னம்பட்டி வரத்துக் கால்வாய் கரை உடைந்து மழை நீர் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்கள் சேதம் அடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர்.
மதுரை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழைக்கு குண்டாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. கள்ளிக்குடி சென்னம்பட்டி அருகே அணை கட்டி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கண்மாய்கள் பயன்பெறும் வகையில் வரத்து கால்வாய்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதில் கிழக்கு பகுதியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட வரத்துக் கால்வாயில் காட்டுப் பகுதியில் பெய்யும் மழை நீர் கரை அரிக்காமல் வடிய கட்டப்பட்ட பாலம் சேதமடைந்ததால் புதிய பாலம் கட்டும் பணி நடைபெற்றது. அப்போது வேப்பங்குளம், இலுப்பைகுளம் அருகே வரத்துக்கால்வாய் பாலம் கட்ட அஸ்திவாரத்திற்காக தோண்டப்பட்ட மண்ணை வரத்துக் கால்வாயின் குறுக்கே போட்டு அடைத்து வைத்திருந்தனர். திடீரென ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, வரத்துக் கால்வாயில் அதிக அளவில் மழை நீர் வந்ததால், செல்ல வழியின்றி கரையை உடைத்தன. வையம்பட்டி பாம்பாட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த எள், சோளம், பருத்தி, துவரை உள்ளிட்ட பயிர்களுக்குள் புகுந்ததையடுத்து நீரில் மூழ்கின. நன்கு வளர்ந்து பலன் கொடுக்கும் நேரத்தில் மூழ்கியதால் பயிர்கள் அழுகி பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. செலவு செய்த கூலி கூட கிடைக்காது என்பதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர்.