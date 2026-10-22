மல்லாங்கிணரில் மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் அமோகம் விலை குறைவால் விவசாயிகள் கவலை
மல்லாங்கிணரில் மல்லிகைப்பூ விளைச்சல் அமோகம் விலை குறைவால் விவசாயிகள் கவலை
UPDATED : அக் 09, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:36 PM
காரியாபட்டி: மல்லாங்கிணர் பகுதியில் மல்லிகைப் பூ விளைச்சல் அமோகமாக இருந்தும், போதிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர்.
மல்லாங்கிணர் பகுதியில் ஏராளமானோர் மல்லிகைப்பூ செடி சாகுபடி செய்துள்ளனர். குறைந்த செலவில் அதிக மகசூல் கிடைக்கும் என்பதால் பலர் ஆர்வமுடன் செய்து வருகின்றனர். ஒரு முறை நடவு செய்து, முறையாக பராமரித்தால் 12 ஆண்டுகள் வரை பலன் கொடுக்கும். குறைந்த அளவு தண்ணீர் இருந்தால் போதும், நன்றாக விளையும், தற்போது அதிக வெயில் காரணமாக பூ விளைச்சல் அமோகமாக உள்ளது. ஆனால் எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர்.
சரவணன், விவசாயி, கூறுகையில்:
குறைந்த முதலீட்டில் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய செடிகளில் மல்லிகை செடி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. செம்மண், மணல் கலந்த மண்ணில் நன்றாக வளரும். ஒருமுறை பதியம் இட்டு, முறையாக பராமரித்து வந்தால், 12 ஆண்டுகள் வரை பலன் கொடுக்கும். உதாரணத்திற்கு ஒரு ஏக்கரில் பயிரிட்டு 8 நாட்களுக்கு ஒரு முறை 25 சென்ட் அளவிற்கு பிரித்து, அடுத்தடுத்து தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ஆண்டு முழுவதும் விளைச்சல் இருக்கும். கவாத்து செய்து, வாரத்திற்கு ஒரு முறை மருந்து தெளிக்க வேண்டும். களை பறித்து, பக்குவமாக பார்த்து, சரியான முறையில் ஈரப்பதம் இருந்தால் போதும், விளைச்சல் அமோகமாக இருக்கும்.
ஒரு ஏக்கருக்கு ஆண்டுக்கு 400, 500 கிலோ வரை பூக்கள் பறிக்க முடியும். இந்த மாதத்தில் விஷேசங்கள் அதிகம் இருக்காது. ஆனால் நல்ல விளைச்சல் இருக்கிறது. இருந்தும் பூக்கள் பறிக்க ஆட்கள் பற்றாக்குறையால் அதிக அளவில் பறிக்க முடியவில்லை. 4, 5 பேர் மூலம் அதிக பட்சம் 10 கிலோ வரை பறிக்க முடிகிறது. தற்போது ஒரு கிலோ ரூ. 400 முதல் 500 வரை விலை போகிறது. மருந்து வாங்க, பூக்களை பறிக்க, வாகனத்தில் கொண்டு செல்ல ஆகும் செலவு அதிகம். வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியாக இருக்கிறது. எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்காதது கவலையாக உள்ளது, என்றார்.