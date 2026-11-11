விவசாயிகளை தாக்கும் காட்டு பன்றிகள் விவசாயப் பணிகள் பாதிப்பு
விவசாயிகளை தாக்கும் காட்டு பன்றிகள் விவசாயப் பணிகள் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
நரிக்குடி: விவசாயிகளை காட்டுப்பன்றிகள் அடிக்கடி தாக்கி வருவதால் அச்சத்தில் விவசாய பணிகளுக்கு செல்ல தயங்குவதால் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
நரிக்குடி பகுதியில் ஏராளமான மானாவாரி, தோட்ட விவசாயிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தற்போது பருத்தி, எள், துவரை, சோளம், கடலை என பல்வேறு பயிர்கள் பயிரிட்டுள்ளனர். சமீபத்தில் பெய்த மழைக்கு நன்கு வளர்ந்து பூ பூத்து காய் பிடிக்கும் பருவத்தில் உள்ளன. களையெடுக்க, உரமிட விவசாயிகள் காடுகளுக்கு செல்கின்றனர். அவ்வாறு தனியாக செல்லும் விவசாயிகளை காட்டுப் பன்றிகள் தாக்கி வருகின்றன. ஏற்கனவே நரிக்குடி பகுதியில் பெண் ஒருவரை தாக்கிய நிலையில், நேற்று மானங்காத்தான் பகுதியில் 30க்கு மேற்பட்ட காட்டுப்பன்றிகள் கூட்டமாக வந்து வாசு என்கிற விவசாயியை தாக்கியதில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அடிக்கடி இது போன்ற தாக்குதல்கள் நடக்கின்றன. பயிர்களை அழித்து வருவதுடன், ஆட்களையும் தாக்கி வருவதால் அச்சத்தில் விவசாய பணிக்கு செல்ல தயங்குகின்றனர். இதனால் காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.