ஒருதலை காதலை கண்டித்த பெண்ணின் தந்தை கொலை: 3 பேர் கைது; 17 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல்
ஒருதலை காதலை கண்டித்த பெண்ணின் தந்தை கொலை: 3 பேர் கைது; 17 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல்
ADDED : ஆக 14, 2026 11:23 PM
வத்திராயிருப்பு: விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகே கோட்டையூரில் ஒருதலை காதலை கண்டித்த பெண்ணின் தந்தை அய்யனாரை 40, கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த பெரியசாமி 21, அவரது அண்ணன் அழகுராஜா 24 , கருப்பசாமி 19,ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். பெரியசாமி வீட்டிலிருந்த 17 நாட்டு வெடி குண்டுகளையும் போலீசார் கைப்பற்றினர்.
கோட்டையூர் கிழக்கு காலனியை சேர்ந்தவர் அய்யனார். பிளஸ்1 மாணவியான இவரது 16 வயது மகளை கடந்த ஆண்டு அதே ஊரைச் சேர்ந்த உறவினரான பெரியசாமி காதலிப்பதாக கூறி தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதனை அய்யனார் கண்டித்ததில் முன் விரோதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் இரவு 9:30 மணிக்கு அய்யனார் அவரது வீட்டில் இருந்தபோது, அங்கு வந்த பெரியசாமி, அவரது அண்ணன் அழகுராஜா, அவரது மனைவி பேச்சியம்மாள் 20, உறவினர் கருப்பசாமி ஆகியோர் அய்யனாரை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்தனர். இதனை தடுக்கச் சென்ற அய்யனாரின் தாயார் பெரிய கருப்பி 60, மகன், மகள் ஆகியோரையும் தாக்கினர். வத்திராயிருப்பு போலீசார் பெரியசாமி, அழகுராஜா, கருப்ப சாமியை கைது செய்தனர்.
மேலும் பெரியசாமி வீட்டில் வனவிலங்குகளை வேட்டையாட வைத்திருந்த 17 நாட்டு வெடிகளை போலீசார் கைப்பற்றி வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.