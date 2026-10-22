திருமணத்திற்கு பெண் தர மறுத்த தந்தை வெட்டிக்கொலை; தாய்க்கும் வெட்டு
திருமணத்திற்கு பெண் தர மறுத்த தந்தை வெட்டிக்கொலை; தாய்க்கும் வெட்டு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:06 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே திருமணத்திற்கு பெண் தர மறுத்த விரோதத்தில் பெண்ணின் தந்தை ஈஸ்வரன் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். தாய்க்கும் அரிவாள் விட்டு விழுந்தது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சித்தாலாம் புத்தூரை சேர்ந்தவர் தமிழழகன் 34, கார் வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வருகிறார். இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு மகன்கள் உள்ள நிலையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரது மனைவி கற்பகவல்லி உயிரிழந்தார்.
தனது உறவினரான கூனம்பட்டியை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி ஈஸ்வரன் 48, பாலகுரு 42, தம்பதியின் மகளான ஆர்த்தியை திருமணம் செய்ய தமிழழகன் விரும்பி பெண் கேட்டுள்ளார். தற மறுத்ததால் இரு குடும்பத்திற்கும் இடையே விரோதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் கூனம்பட்டியில் உள்ள ஆர்த்தியின் வீட்டிற்கு சென்ற தமிழழகன், ஜன்னல் வழியாக டார்ச் லைட் அடித்துள்ளார். இதனை பார்த்த ஈஸ்வரன், பாலகுருவும் சத்தம் போட்டவுடன் தனது காரில் வேகமாக அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார்.
இதனையடுத்து ஈஸ்வரனும், பாலகுருவும் சித்தாலம்புத்தூர் சென்று
தமிழழகன் குடும்பத்தினரிடம் புகார் செய்துள்ளனர்.
அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் தமிழழகனை அரிவாளால் ஈஸ்வரன் வெட்டினார். அவரிடமிருந்த அரிவாளை பிடுங்கி தமிழழகன் வெட்டியதில் பாலகுரு காயமடைந்தார். ஈஸ்வரன் உயிரிழந்தார். காயமடைந்த தமிழழகன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.