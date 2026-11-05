நான்கு வழிச்சாலையில் நீர்வரத்து பாதைகளை அடைப்பதால் அச்சம்
நான்கு வழிச்சாலையில் நீர்வரத்து பாதைகளை அடைப்பதால் அச்சம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:19 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: அழகாபுரியிலிருந்து ராஜபாளையம் வரையுள்ள நான்கு வழிச்சாலையில் தனிநபர் இடங்களில் வணிக வளாகங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் நீர்வரத்து பாதைகளில் பாலம் அமைக்காமல் கிராவல் மண் கொட்டி அடைப்பதால் விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
அழகாபுரியில் இருந்து கிருஷ்ணன் கோவில், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் வழியாக ராஜபாளையம் வரை 31.6 கி.மீட்டர் தூரம் நான்கு வழிச்சாலை அமைந்துள்ளது. தற்போது இதன் வழியாக வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் ரோட்டின் இரு புறமும் ஹோட்டல்கள், டீக்கடைகள் போன்ற வணிக வளாகங்கள் அதிகளவில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக ரோட்டிற்கும், தனிநபர் இடத்திற்கும் இடைப்பட்ட நீர்வரத்து பாதையில் சிமெண்ட் குழாய்கள் கொண்டு பாலங்கள் அமைக்காமல் கிராவல் மண் கொட்டி பாதை அடைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் நான்கு வழிச்சாலையின் இருபுறமும் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணீர் வரத்து ஏற்படாத நிலையும், மழைக்காலத்தில் நான்கு வழிச்சாலையில் தண்ணீர் தேங்கும் நிலையும் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, இப்பிரச்னையில் மாவட்ட நிர்வாகம் தனிக் கவனம் செலுத்தி நீர்வரத்து பாதைகள் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.