/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ பெண் பிணமாக மீட்பு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:19 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
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நரிக்குடி:நரிக்குடி அன்னலட்சுமிபுரத்தைச் சேர்ந்த காமாட்சி 65. இவர் நத்தகுளம் ஊராட்சியில் 125 நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் வேலை செய்து வந்தார். ஜூலை 22ல் அவ்வூரை சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்டோர் ஆட்டோவில் வேலைக்கு சென்றனர். அப்போது காமாட்சிக்கு கருவிழி ரேகை பதிவு செய்யாததால், பணித் தள பொறுப்பாளர் திருப்பி அனுப்பினார்.
அன்னலட்சுமிபுரத்திற்கு காட்டுப்பாதையில் காமாட்சி நடந்து சென்றார். இரவாகியும் வீடு சென்று சேரவில்லை. வீரசோழன் போலீசார் ட்ரோன் கேமரா மூலம் இரு தினங்களாக தேடினர். நேற்று காட்டுப்பகுதிக்குள் அழுகிய நிலையில் பிணமாக மீட்கப்பட்டார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.