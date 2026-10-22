பெண் போலீஸ் தற்கொலை

UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:47 PM
ராஜபாளையம்:
விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் சஸ்பெண்ட் ஆன போலீஸ் பாக்கியலட்சுமி 40, தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
ராஜபாளையம் சங்கரபாண்டியபுரம் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சங்கரலிங்கம் 50. இவரது வீட்டில் ஐந்தே முக்கால் பவுன் நகை, ரூ. 50 ஆயிரம் திருடு போனது. இதுகுறித்து ராஜபாளையம் தெற்கு போலீசாருக்கு வடக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பணிபுரியும் சங்கரலிங்கம் உறவினரான பாக்கியலட்சுமி மீது சந்தேகம் எழுந்தது. விசாரணை பாதிக்காமல் இருக்க அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆஜராக பாக்கியலட்சுமிக்கு போலீசார் சம்மன் வழங்கினர்.
நேற்று முன்தினம் காலை பாக்கியலட்சுமி வீட்டில் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்ய முயன்றார். மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர் இறந்தார். ராஜபாளையம் தெற்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். பாக்கியலட்சுமி கணவர் கணேச பெருமாள் சத்திரப்பட்டியில் விசைத்தறி கூடம் நடத்தி வருகிறார். இரு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர்.