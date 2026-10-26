ராபி பருவத்திற்கு உரங்கள் இருப்பு

UPDATED : அக் 25, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:54 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருவதால் ராபி பருவத்திற்கான உரங்கள் தேவையான அளவு இருப்பில் உள்ளது என கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தெரிவித்தார்.
மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பயிர் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து, பாசிப்பயறு, பருத்தி, சூரியகாந்தி பயிர்கள் சாகுபடி செய்வது துவங்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிர்களுக்கு தேவையான ரசாயன உரங்கள் யூரியா 3742 மெ.டன், டி.ஏ.பி., 1628 மெ.டன், பொட்டாஷ் 358 மெ.டன், சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் 288 மெ.டன்., தனியார், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் எம்.ஆர்.பி., ஐ விட கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது. யூரியா உடன் இணை பொருட்களை இணைத்து வழங்கக்கூடாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.