/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/விருதுநகரில் பேக்கரி, பூக்கடையில் தீ விபத்து
UPDATED : நவ 07, 2026 11:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:38 AM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே சூலக்கரை மேட்டில் உள்ள பேக்கரி, பூக்கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
சூலக்கரை இ.பி. காலனியைச் சேர்ந்தவர் ராஜா. இவர் சூலக்கரை மேட்டில் பேக்கரி கடை வைத்துள்ளார். இங்கு அதிகாலை 2:00 மணி வரை இனிப்பு வகைகள் தயாரிக்கும் பணி நடந்தது. அப்போது தீயை முழுமையாக அணைக்காமல் சென்றதால் பேக்கரியில் தீப்பிடித்து கடை முழுவதும் எரிந்தது. இதன் அருகே இருந்த பூக்கடைக்கும் தீ பரவியது. இதில் இரு கடைகளிலும் இருந்த பொருட்கள் முழுவதும் எரிந்து சேதமானது.
தீயணைப்புத் துறையினர் இரு வாகனங்களில் வந்து தீயை அணைத்தனர். சூலக்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.