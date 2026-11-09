/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நாட்டு மருந்து குடோனில் தீ விபத்து
UPDATED : நவ 08, 2026 11:17 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:24 PM
அ நிறம் | அளவு
விருதுநகர்: விருதுநகர் கச்சேரி ரோடு லட்சுமி காலனியை சேர்ந்தவர் தில்லை நாதன் 67. இவர் நாட்டு மருந்து மூலிகைகளை மொத்தமாக வாங்கி விற்பனை செய்து வருகிறார்.
இவருக்கு சொந்தமாக மேற்கு பாண்டியன் காலனியில் குடோன் உள்ளது. இதில் இன்று (நவ.,8) மாலை 4:00 மணிக்கு தீப்பிடித்து புகை வந்தது. தீயணைப்புத்துறையினர் வந்து தீயை அணைத்தனர்.
மேற்கு போலீசாரின் விசாரணையில், அப்பகுதியில் சிறுவர்கள் இன்று மதியம் வெடி வெடித்தனர். அதில் இருந்து தீப்பொறி குடோனில்இருந்த மூலிகை மூடையில் விழுந்து தீப்பிடித்தது தெரிந்தது. இதில் 4 மூலிகை மூடைகள் தீயில் எரிந்து சேதமானது.