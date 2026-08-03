/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ பட்டாசு ஆலையில் தீ விபத்து
ADDED : ஆக 02, 2026 11:35 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே ஓ.கோவில்பட்டியை சேர்ந்தவர் முருகேசன் 72. இவருக்கு சொந்தமாக அதே பகுதியில் பட்டாசு ஆலை செயல்படுகிறது.
நேற்று காலை 8:15 மணிக்கு ஆலையில் அட்டை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்த கோடவுனில் தீப்பிடித்தது. தீயணைப்புத்துறையினர் தீயை அணைத்தனர்.
கோடவுன் அருகே பழைய அட்டைகள் தீ வைத்து எரிக்கப் பட்டது. அதை முறையாக அணைக்காமல் விட்டதால் கோடவுனில் தீ பரவியது விசாரணையில் தெரிந்தது.
விடுமுறை தினம் என்பதால் பணிக்கு யாரும் வரவில்லை. இதனால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. ஆமத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.