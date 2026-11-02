பட்டாசு லாரியில் தீ வைத்து வெடி விபத்து: செக்யூரிட்டி உட்பட இருவர் கைது
பட்டாசு லாரியில் தீ வைத்து வெடி விபத்து: செக்யூரிட்டி உட்பட இருவர் கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 05:00 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:57 PM
சிவகாசி:விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே கங்கர் செவலில் பட்டாசு ஆலை வளாகத்தில் பட்டாசு ஏற்றி நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரியில் தீ வைத்து வெடி விபத்தை ஏற்படுத்திய செக்யூரிட்டி உட்பட இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிவகாசி அருகே எட்டக்காபட்டியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன். இவருக்கு கங்கர் செவலில் பாலாஜி பட்டாசு ஆலை உள்ளது. இங்கு நேற்று (நவ.,1) இரவு 8:30 மணி அளவில் பட்டாசுகள் லாரியில் ஏற்றப்பட்டு ஸ்டோர் ரூம் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அப்போது திடீரென லாரியில் தீப்பிடித்து வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. சிவகாசி, வெம்பக்கோட்டை தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர். லாரி சேதமடைந்ததுடன் பட்டாசுகள் முழுமையாக வெடித்து நாசமானது. ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், பத்து நாட்களுக்கு முன் ஆலையில் வேலை பார்த்த விஜய கரிசல் குளத்தைச் சேர்ந்த தங்கப்பாண்டி 56, சரிவர வேலை செய்யாமல் இருந்ததால் ஆலையின் மேனேஜர் வேணுகோபால் அவரை வேலையை விட்டு நிறுத்தியுள்ளார். இதே பட்டாசு ஆலையில் தங்கபாண்டியின் உறவினர் மாரியப்பன் செக்யூரிட்டியாக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிலையில் பட்டாசு, லாரியில் ஏற்றப்பட்டிருந்த நிலையில் தங்கப்பாண்டி அலைபேசியில் மாரியப்பனை அழைத்து தீ வைத்து விபத்து ஏற்படுத்த கூறியது தெரிய வந்தது. போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர்.