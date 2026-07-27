/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ மத்தாப்பு ஆலையில் மின் கசிவால் தீ
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:25 PM
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சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே கொங்கலாபுரத்தில் ராமர் பட்டாசு ஆலையில் மின் கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
சிவகாசி அருகே கொங்கலாபுரத்தில் ராமருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை உள்ளது. இங்கு கம்பி மத்தாப்பு, அட்டை மத்தாப்பு உள்ளிட்ட பேக்கிங் செய்யப்பட்ட பட்டாசுப்பொருட்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தன. நேற்று காலை 9:00 மணியளவில் மின் கசிவு காரணமாக அங்கிருந்த அட்டைப்பெட்டியில் தீ பரவியது. தொடர்ந்து பட்டாசுகளும் எரிந்து சேதமடைந்தன. சிவகாசி தீயணைப்புத்துறையினர் தீயை அணைத்தனர். நேற்று விடுமுறை என்பதால் பணியாளர்கள் யாரும் இல்லாததால் தப்பினர். வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.