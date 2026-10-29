சிவகாசியில் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து :3 அறைகள் சேதம்
சிவகாசியில் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து :3 அறைகள் சேதம்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே மாரனேரியில் பட்டாசு ஆலையில் மருந்து கலவையில் நிகழ்ந்த வேதியியல் மாற்றம் காரணமாக வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதில் 3 அறைகள் சேதமடைந்தன.
சிவகாசி வேலாயுத ரஸ்தா பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார் 57. இவருக்கு சிவகாசி அருகே மம்சாபுரத்தில் வாரி பட்டாசு ஆலை உள்ளது. நாக்பூர் உரிமம் பெற்ற இங்கு 67 அறைகளில் பட்டாசு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்று (அக்.,28) மதியம் 12:30 மணியளவில் தொழிலாளர்கள் டீ குடிக்க சென்ற போது, ஒரு அறையில் இருந்த வெடிமருத்து கலவையில் ஏற்பட்ட வேதியியல் மாற்றம் காரணமாக வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் ஏற்பட்ட தீ அருகே இருந்த இரு அறை களுக்கும் பரவி அங்கிருந்த பட்டாசு மூலப்பொருட்கள் கருகியது. அறைகள் சிறியளவில் சேதமடைந்தன.சிவகாசி தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைத்தனர். மாரனேரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.