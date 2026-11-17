கிடப்பில் வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையக் கட்டுமான பணிகள் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் அதிருப்தி
கிடப்பில் வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையக் கட்டுமான பணிகள் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 16, 2026 04:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:20 PM
சிவகாசி: சிவகாசியில் ரூ. 15 கோடியில் வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையக் கட்டுமான பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டதால் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி, விருதுநகர், சாத்துார் வெம்பக்கோட்டை பகுதியில் 1100 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. இந்திய அறிவியல் ,தொழில் ஆராய்ச்சி கவுன்சில், தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆய்வு நிறுவனம் (நீரி), மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் பாதுகாப்பு அலுவலகம் (பெசோ) ஆகிய அமைப்புகளால் குறைந்த அளவில் பேரியம் நைட்ரேட் பயன்படுத்தி பசுமை பட்டாசு தயாரிப்பதற்கான விதிகள் உருவாக்கப்பட்டது. நாக்பூரில் மட்டுமே வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையம் உள்ளதால் சிவகாசியில் உள்ள பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வேதிப்பொருள் மாதிரியை நாக்பூர் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி பசுமை பட்டாசு உரிமம் பெற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இதற்காக சிவகாசியில் உள்ள கல்லுாரியில் தற்காலிகமாக ஆய்வு மையம் அமைக்கப்பட்டது.
மேலும் 2022 ல் மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம், காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம், நீரி, பட்டாசு உரிமையாளர்கள் இடையே பசுமை பட்டாசு தயாரிப்பு குறித்த ஆய்வு மையம் அமைக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது. அதன்படி இந்த ஆய்வு மையத்திற்கு மத்திய அரசு ரூ. 9 கோடி , தமிழ்நாடு பட்டாசு மற்றும் கேப் வெடி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் ( டான்பாமா ) சார்பில் ரூ. 6 கோடி என 15 கோடியில் வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
சிவகாசி அருகே ஆணைக்கூட்டத்தில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்தியாவின் இரண்டாவது வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்க 2023 ஜன. 10 ல் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. இதில் மூலப்பொருட்கள், ரசாயன கலவை, பட்டாசு வெளியிடும் புகை ஆராய்ச்சி, பசுமை பட்டாசு உற்பத்திக்கான பயிற்சி அளித்தல். பட்டாசு தொழிலை பாதுகாப்பதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டது. இதனால் சிவகாசியில் வேதிப்பொருள் ஆராய்ச்சி மையம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால் பசுமை பட்டாசு உற்பத்தி மட்டுமின்றி வேதிப்பொருள் சார்ந்த பிற தொழில்கள் தொடங்கலாம் என எதிர்பார்த்திருந்த பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.