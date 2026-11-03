/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/80 சதவீத ஆலைகளில் பட்டாசு உற்பத்தி நிறைவு
UPDATED : நவ 02, 2026 05:04 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:54 PM
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சிவகாசி:தீபாவளிக்கு இன்னும் 4 நாட்கள் உள்ள நிலையில், விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 80 சதவீத பட்டாசு ஆலைகளில் உற்பத்தி நிறைவடைந்தது.
மாவட்டத்தில் அவ்வப்போது பெய்த மழை, அதிகாரிகள் ஆய்வால் ஆலைகள் மூடல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் 30 சதவீதம் பட்டாசு உற்பத்தி குறைந்தது.
தவிர மக்கள் விரும்பும் வெரைட்டி பட்டாசுகள் போதிய அளவில் உற்பத்தியாகவில்லை. தீபாவளிக்கு இன்னும் நான்கு நாட்கள் உள்ள சூழலில், 80 சதவீத ஆலைகளில் உற்பத்தி நிறைவடைந்துள்ளது. மீதமுள்ள பட்டாசு ஆலைகளும் இரு நாட்களில் மூடப்படும். தொடர்ந்து பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்படும். இந்தாண்டு தீபாவளி முடிந்த ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் 2027 தீபாவளிக்கான பட்டாசு உற்பத்தி துவங்கும்.