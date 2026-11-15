உற்பத்தி துவங்கும் நிலையில் குழுக்கள் ஆய்வு :பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு
உற்பத்தி துவங்கும் நிலையில் குழுக்கள் ஆய்வு :பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நாளை முதல் அடுத்தாண்டு தீபாவளிக்கான பட்டாசு உற்பத்தி துவங்க உள்ள நிலையில் ,தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்கம் சார்பில் நாளை (நவ. 16 ) முதல் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளை ஆய்வு செய்ய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்னர்.
இது குறித்து உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகையில்,
நவ. முதல் ஜன வரை உள்ள மழைக் காலங்களில் பணியாளர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்திற்காக வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் தான் பட்டாசு ஆலைகளை திறக்கப்படுகிறது. பட்டாசு ஆலை தொழிலார்களுக்கு, மீன் பிடி தடை காலத்தில் மீனவர்களுக்கு கொடுக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் போல் இந்த தொழிலார்களுக்கும் நிவாரணம் தர வேண்டும். நவம்பர் முதல் அடுத்த நான்கு மாத கால வெப்ப சூழ்நிலையில் பட்டாசு உற்பத்தி செய்யும் பணிக்கு கண்டிப்பாக வெயில் ஆதரவு இல்லாமல் பணி நடைபெறுவது மிக கடினம். இந்த நிலையில் உற்பத்தியில் சில தடைகள் ஏற்பட்டு 3 மணி நேர வெயிலில் காயும் பட்டாசுகள் 2 நாட்கள் கூட காய வைக்கப்படும் நேரத்தில் இவர்கள் ஆய்வு என்ற பெயரில் சிறு பட்டாசு ஆலைகளை நசுக்கும் செயல் நடடைபெறும். இதில் பணியாளர்கள் பாதிக்கப்படுவர். எனவே அரசு உடனே தலையிட்டு இந்த குழுவை நிறுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் பட்டாசு ஆலைகளின் வேலை நிறுத்தம் நடைபெறும். இதனால் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் பட்டாசு தொழிலை காப்பாற்றி சிவகாசி மக்களை வாழ விட வேண்டும், என்றனர்.
இது தவிர வெம்பக்கோட்டை பட்டாசு கூலித்தொழிலாளர் ,உற்பத்தியாளர் நல சங்கம் சார்பில், வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், எதற்கு தொடர் ஆய்வு, சிறு பட்டாசு ஆலையை நசுக்கும் அதிகாரிகளின் ஒரு தலைப்பட்சமான ஆய்வை நிறுத்த வேண்டும். இல்லையெனில் போராட்டம் நடைபெறும் ,என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.