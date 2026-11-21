2027 தீபாவளிக்கு அடுத்த வாரம் பட்டாசு உற்பத்தி துவங்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்
2027 தீபாவளிக்கு அடுத்த வாரம் பட்டாசு உற்பத்தி துவங்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் தகவல்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:26 AM
ADDED : நவ 20, 2026 04:54 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 2027 தீபாவளிக்காக பட்டாசு ஆலைகளில் உற்பத்தி பணி துவங்க பூஜை செய்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. அடுத்த வாரத்தில் பட்டாசு உற்பத்தி துவங்கும் என உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
மாவட்டத்தில் விருதுநகர், சிவகாசி, சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை சுற்றுப்பகுதியில் நாக்பூர், சென்னை, டி.ஆர்.ஓ., உரிமம் பெற்ற 1100 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன. ஏற்கனவே பெய்த மழை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இந்த தீபாவளிக்கு பட்டாசு உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தது. தவிர மக்கள் விரும்புகின்ற வெரைட்டி பட்டாசுகள் உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை. இறுதி நேரத்தில் சரவெடி தயாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்த நிலையில் குறைவாகவே செலவழி தயாரிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் பட்டாசு உற்பத்தி பணி தீவிரமாக நடந்து வந்தது. இந்த ஆண்டு உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தாலும் மூலப் பொருட்கள் விலை உயர்வால் கடந்த ஆண்டைப் போலவே ரூ. 7000 கோடிக்கு வர்த்தகம் நடந்தது. இந்நிலையில் 2027 தீபாவளிக்காக பட்டாசு உற்பத்தி செய்ய ஆலைகளில் நேற்று பூஜை நடத்தப்பட்டது. அடுத்த வாரத்தில் பட்டாசு உற்பத்தி பணி தொடர்ந்து நடைபெறும்.
பொன் குமார், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர், நேற்று நல்ல நாள் என்பதால் பட்டாசு ஆலைகளில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டு பூஜை செய்யப்பட்டது. உச்சநீதிமன்றம் சரவெடி தயாரிக்க அனுமதி அளித்த நிலையில் அதிகமாக தயாரிக்கப்படும். இதனால் வர்த்தகம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அடுத்த வாரத்தில் அனைத்து ஆலைகளிலும் உற்பத்தி பணி துவங்கிவிடும், என்றார்.