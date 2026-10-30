சென்னிலைக்குடியில் நீர்வரத்து கால்வாய் பாலம் சேதம். விவசாயம், போக்குவரத்து பாதிப்பு
சென்னிலைக்குடியில் நீர்வரத்து கால்வாய் பாலம் சேதம். விவசாயம், போக்குவரத்து பாதிப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 11:18 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:37 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே சென்னிநிலைகுடியில் நீர்வரத்து கால்வாய் பாலம் சேதமடைந்துள்ளதால் விவசாயமும், போக்குவரத்து பாதிப்படைந்துள்ளது.
திருச்சுழி அருகே சென்னிலைக்குடியில் மழை நீர்வரத்து கால்வாய் பாலம் கட்டி பல ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், சேதமடைந்து 2 ஆண்டுகளாக முற்றிலும் பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளது. பாலத்தின் வழியாக திருச்சூழி, காரைக்குளம், துலுக்கன்குளம், உவர்குளம், கம்பாளி, புதூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லலாம், பாலத்தின் கீழ் 900 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு அந்தப் பகுதி உள்ள கன்மாய்களுக்கு தண்ணீர் செல்லும், பாலம் இடிந்து பிளவு பட்டு உள்ளதால், கண்மாய்களில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்து போனது. விவசாய நிலங்களும் பாசன வசதி பெற முடியாமல் தரிசாக உள்ளன. பாலத்தை கடந்து செல்லும் கிராம மக்களுக்கும் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பாலத்தின் வழியாகத்தான் விவசாய நிலங்களுக்கு டிராக்டர்கள் செல்லும். பாலம் பிளவு பட்டுள்ளதால் விவசாய பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
இப்பகுதி விவசாயிகள் : பாலத்தின் நிலைமை குறித்து பலமுறை விவசாயிகள் குறைகள் தீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனுக்கள் கொடுத்து உள்ளோம். எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை. தற்போது பருவம் மழையால் மற்ற பகுதிகளில் விவசாயப் பணிகள் மும்முரமாக நடக்கிறது. எங்களால் விவசாய பணிகள் செய்ய இயலவில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் விவசாயிகளின் நலன் கருதி பாலத்தை புதியதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்று கூறினர்,