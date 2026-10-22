/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பூக்கள் வரத்து அதிகம் விலையும் குறைவு
UPDATED : அக் 15, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 14, 2026 10:06 PM
அ நிறம் | அளவு
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் பூக்கள் அதிகமாக வந்த நிலையில்,விலையும் குறைவாக உள்ளது.
அருப்புக்கோட்டையை சுற்றியுள்ள புலியூரான், செம்பட்டி, கோயிலாங்குளம், குலசேகரநல்லூர் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் மல்லிகை பூ விவசாயம் மும்முரமாக நடக்கிறது. இத்துடன் மற்ற பூக்களும் பயிரிடப்படுகின்றன. பண்டிகை நாட்களில் மல்லிகை பூ விலை கடுமையான உயரும் நிலையில், நேற்று மல்லிகை பூ 1 கிலோ ரூ. 550, கனகாம்பரம் ரூ.800, பிச்சி ரூ.500, முல்லை ரூ.350, ரோஜா ரூ.220, சம்பங்கி ரூ.200, செவ்வந்தி ரூ.220 ஆக இருந்தது.
தற்போது மல்லிகை பூ வரத்து படிபடியாக அதிகமாகியுள்ளது. பண்டிகை காலங்களில் விலை கூடினாலும் உச்ச கட்ட விலை போகாது என, மல்லிகை பூ விவசாயிகள் கூறுகின்றனர்.