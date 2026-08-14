/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ வத்திராயிருப்பு மலையில் மீண்டும் காட்டுத் தீ
ADDED : ஆக 13, 2026 11:37 PM
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வத்திராயிருப்பு: விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நெடுங்குளம் மலைப்பகுதியில் நேற்று மீண்டும் காட்டுத்தீ பிடித்தது.
கடந்த சில நாட்களாக சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் காட்டுத் தீ ஏற்பட்டு வந்தது. இதனை வனத்துறையினர் போராடி அணைத்தனர். இதனால் ஆடி அமாவாசையையொட்டி நேற்றும், நேற்று முன்தினமும் சதுரகிரி பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு பகுதியான நெடுங்குளம் மலைப்பகுதியில் காட்டுத்தீ பற்றி எரிந்தது. கூமாபட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார மக்கள் அதைப்பார்த்தனர். வனத்துறையினர் தீ அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.