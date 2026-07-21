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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ எஸ்.பி., தனிப்பிரிவில் பணிபுரிய விரும்பும் ஸ்டேஷன் போலீசார்,  தடுப்பணையாக பழைய போலீசார்

எஸ்.பி., தனிப்பிரிவில் பணிபுரிய விரும்பும் ஸ்டேஷன் போலீசார்,  தடுப்பணையாக பழைய போலீசார்

எஸ்.பி., தனிப்பிரிவில் பணிபுரிய விரும்பும் ஸ்டேஷன் போலீசார்,  தடுப்பணையாக பழைய போலீசார்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:16 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:16 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM

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விருதுநகர்:விருதுநகர் மாவட்ட எஸ்.பி., தனிப்பிரிவில் தாங்களும் பணிபுரிய வேண்டும் என எஸ்.பி., கவுதம் கோயலிடம் போலீசார் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். ஆனால் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக பணிபுரியும் போலீசார் இதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்து கோலோச்சி வருகின்றனர்.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கும் ஒரு எஸ்.பி., தனிப்பிரிவு ஏட்டு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அந்தந்த ஸ்டேஷன் எல்லைக்குள் நடக்கும் குற்ற சம்பவங்கள் உள்பட அனைத்து தகவல்களையும் நேரடியாக எஸ்.பி., அலுவலகத்திற்கும், எஸ்.பி.,க்கும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு பிரிவுகளில் ஒரு சிலர் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும், எந்த புதிய எஸ்.பி., வந்தாலும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படாமல் தொடர்ந்து தனிப்பிரிவில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

இந்த தனிப்பிரிவிற்கு ஸ்டேஷன்களில் பணிபுரியும் போலீசார் வர தயாராக இருந்தும் பல ஆண்டுகளாக கோலோச்சி வருபவர்கள் தடுப்பணையாக இருந்து செயல்படுகின்றனர். புதியவர்கள் வந்து விட்டால் தங்களுக்கான செல்வாக்கு குறைந்து விடும் என்பதால் வர விடாமல் தடுத்து வருகின்றனர்.

எஸ்.பி., கவுதம் கோயலை நேரில் சந்தித்து 13 போலீசார் எஸ்.பி., தனிப்பிரிவில் பணிபுரிய விருப்பம் தெரிவித்து மனு கொடுத்துள்ளனர். ஆனால் இதற்கு இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

எனவே எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளில் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பணிபுரிபவர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து விருப்பம் தெரிவித்தவர்களை நியமிக்க நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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