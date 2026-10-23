விவசாயி கொலை நான்கு பேர் கைது

UPDATED : அக் 22, 2026 12:19 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:16 AM
ராஜபாளையம்: விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே விவசாயி கொலை வழக்கில் இறந்தவரின் மனைவி, மாமனார், மைத்துனர் உட்பட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராஜபாளையம் அருகே சுந்தர்ராஜபுரத்தை சேர்ந்தவர் செல்வகணபதி 31. இவர் நேற்று காலை அரியனேரி கண்மாய் அருகே ரத்த காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தார். சேத்துார் ஊரக போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர்.
இந்நிலையில் செல்வகணபதியின் மனைவி இந்திரலேகா, கணபதி சுந்தரநாச்சியார்புரத்தை சேர்ந்த மாமனார் ராஜ்குமார் 49, மைத்துனர் சச்சின் 19, அவரது நண்பர் நிவாஸ் 19, என 4 பேரை கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், “செல்வகணபதி தனது சொத்து பத்திரத்தை அடமானமாக வைத்து வங்கியில் மாமனார் ராஜ்குமாருக்கு ரூ.10 லட்சம் கொடுத்தார். இதை திரும்ப கேட்டு தொல்லை கொடுத்ததால் ஆத்திரமடைந்த மாமனார் ராஜ்குமார், மைத்துனர் சச்சின், அவரது நண்பர் நிவாஸ் சேர்ந்து கம்பியால் செல்வகணபதியை அடித்து கொன்றுள்ளனர். கொலைக்கு உடந்தையாக மனைவி இந்திரலேகா இருந்ததால் அவரையும் கைது செய்துள்ளோம்,” என தெரிவித்தனர்.