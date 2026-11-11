2 ஆண்டுகளாக செயல்படல மினரல் பிளான்ட்: சிறுநீரக பாதிப்பு அச்சத்தில் மக்கள்
2 ஆண்டுகளாக செயல்படல மினரல் பிளான்ட்: சிறுநீரக பாதிப்பு அச்சத்தில் மக்கள்
UPDATED : நவ 11, 2026 07:30 PM
ADDED : நவ 11, 2026 07:30 PM
காரியாபட்டி: முடுக்கன்குளத்தில் அமைக்கப்பட்ட மினரல் பிளான்ட்டில் மின் மோட்டார் பழுது ஏற்பட்டு 2 ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் இருப்பதால், அப்பகுதியினர் உப்பு தண்ணீரை பயன்படுத்துவதால் மீண்டும் சிறுநீரக பிரச்னை ஏற்படும் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
காரியாபட்டி முடுக்கன்குளத்தைச் சுற்றி குடிநீரில் உவர்சுவை அதிகம் உள்ளது. ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சப்ளை செய்து வந்தனர். குடிக்க, சமைக்க மக்கள் பயன்படுத்தினர். இதனால் சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை சிறுநீரகப் பிரச்னை ஏற்பட்டு பாதிப்புக்குள்ளாகினர்.
இதனால் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்து பலர் ஊரை காலி செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.பல லட்சம் செலவில் குடிநீருக்காக மினரல் பிளான்ட் அமைக்கப்பட்டது.
ஒரு குடம் ரூ.5க்கு பிடித்து சென்றனர். இதனால் சிறுநீரகப் பிரச்னை பாதிப்பில் இருந்து ஓரளவுக்கு தப்பித்தனர். ஒரு சில மாதங்கள் மட்டுமே இயங்கிய நிலையில் அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்டு, அவ்வப்போது சரி செய்து குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் மின் மோட்டார் பழுது ஏற்பட்டது. அதனை சரி செய்யாமல் அப்படியே கிடப்பில் போட்டனர். இன்று வரை சரி செய்யாமல் பயன்பாடு இன்றி கிடக்கிறது.
மினி டேங்கர் லாரி குடிநீரை ரூ.10க்கு பிடிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. பள்ளி மாணவர்களுக்கும் குடிநீர் கிடைக்காமல் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே பயன்பாடின்றி கிடக்கும் மினரல் பிளான்ட்டை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அம்மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.