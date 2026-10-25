ஆனைக்குட்டம் அணை பராமரிப்ப நிதி ஒதுக்க எதிர்பார்ப்பு
ஆனைக்குட்டம் அணை பராமரிப்ப நிதி ஒதுக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
சிவகாசி: ஆனைக்குட்டம் அணையில் பராமரிப்பு பணிக்காக ரூ.15 கோடி ஒதுக்க நீர் வளத் துறையினர் ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பு அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்த நிலையில் விரைவில் நிதி ஒதுக்கி பணிகளை துவங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி அருகே ஆனைக்குட்டத்தில் 27 அடி உயரம் கொண்ட அணையில் 9 மதகுகள் உள்ளது. திருத்தங்கல், செங்கமலப்பட்டி, ஆலமரத்துப்பட்டி, வடமலாபுரம், முதலிப்பட்டி, வாடியூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் 3003 ஹெக்டர் விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன வசதி பெறுகிறது. இதனை நம்பி நெல், வாழை, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. மேலும் விருதுநகர், திருத்தங்கல் நகரங்களுக்கு முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாகவும் உள்ளது.
இந்நிலையில் ரூ. 28 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு புதிய ஷட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. அதே சமயத்தில் அணையின் கரைகள் பலவீனமடைந்துள்ளதோடு ரோடும் சேதம் அடைந்துள்ளது. எனவே கரையை பலப்படுத்தவும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பு நீர்வளத் துறையினர் ரூ. 10 கோடி ஒதுக்க கோரி அரசுக்கு பரிந்துரை செய்தனர். இதில் அணையை ஒட்டி உள்ள கரையை முழுமையாக அகற்றி புதிய கரை அமைக்கவும், சேதமடைந்த ரோட்டை சீரமைக்கவும், கரைகளில் மண் சரியாமல் இருக்க கற்கள் பதிக்கவும் உள்ளிட்ட பணிகள் நடக்க உள்ளது. இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் அதிகாரிகள் அணையை ஆய்வு செய்து கூடுதலாக ரூ. 5 கோடி கேட்டு பரிந்துரை செய்துள்ளனர். எனவே புதிய அரசு உடனடியாக நிதி ஒதுக்கி பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.