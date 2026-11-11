முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்

ADDED : நவ 10, 2026 06:47 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மடவார் வளாகம் வைத்தியநாத சுவாமி கோயிலில் இன்று (நவ.,10) மாலை 5:00 மணிக்குமேல் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை மூலவர் மற்றும் உற்ஸவர்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. பின்னர் மயில் வாகனத்தில் முருகன், வள்ளி, தெய்வானை வீதியுலா எழுந்தருளினர். திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பழனி ஆண்டவர் கோயில், நத்தம் பட்டி வழிவிடு முருகன் கோயில், மூவரை வென்றான் மலைக் கொழுந்தீஸ்வரர் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
* வத்திராயிருப்பு காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று காலை கணபதி ஹோமத்துடன் துவங்கியது. சுப்பிரமணியர், வள்ளி, தெய்வானைக்கு பூஜிக்கப்பட்ட கும்பநீரால் 18 வகையான சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடந்தது. பின்னர் பக்தர்களின் சஷ்டி பாராயண வழிபாடும், சிறப்பு பூஜைகளும் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி கொண்டனர். சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் கந்த சஷ்டி வழிபாட்டில் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.