/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்
ADDED : நவ 10, 2026 07:27 PM
அ நிறம் | அளவு
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியது.
விருதுநகர் வாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு இன்று (நவ.,10) காப்பு கட்டுதல் துவங்கியது. இன்று முதல் நவ.14 வரை விசேஷ தீபாராதனை, சுவாமி ஆறுமுறை உள்பிரகாரம் வலம் வருதல் நடக்கிறது. மேலும் நவ.15ல் மாலை 4:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் திருவிழா, நவ.16ல் வாலசுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானை திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.