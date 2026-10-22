/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/கிணற்றில் விழுந்த ஆடு, சிறுவன் மீட்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 07:26 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:24 PM
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கிணற்றில் விழுந்த
ஆடு, சிறுவன் மீட்பு
திருச்சுழி,: திருச்சுழி அருகே மேல குருணை குளத்தை சேர்ந்த பாண்டியராஜனுக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் 40 அடி ஆழமுள்ள கிணறு உள்ளது. இந்த பகுதியில் ஆடு ஒன்று மேய்ந்து கொண்டு இருந்தது. எதிர்பாராத விதமாக கிணற்றில் ஆடு விழுந்துவிட்டது. இதைப் பார்த்த பாண்டியராஜன் மகன் சதீஷ்வரன், 15, ஆட்டை மீட்க கிணற்றில் இறங்கிய போது மேலே வர முடியவில்லை. தீயணைப்புத் துறையினர் ஆட்டையும் சிறுவனையும் பத்திரமாக மீட்டனர்.